Прокуратура домоглася повернення державі водосховища – найбільшого джерела постачання питної води мешканцям Кривого Рогу

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури домоглися в суді повернення державі Карачунівського водосховища — найбільшого джерела постачання питної води мешканцям Кривого Рогу.

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовні вимоги прокуратури і заборонив товариству з обмеженою відповідальністю використовувати водосховище площею 4500 га вартістю майже 407 млн грн для рибогосподарської діяльності.

Крім того, товариство зобов’язано повернути водний об’єкт державі.

Офіс Генпрокурора