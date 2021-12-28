Прокуратура домоглася повернення державі водосховища – найбільшого джерела постачання питної води мешканцям Кривого Рогу
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури домоглися в суді повернення державі Карачунівського водосховища — найбільшого джерела постачання питної води мешканцям Кривого Рогу.
Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовні вимоги прокуратури і заборонив товариству з обмеженою відповідальністю використовувати водосховище площею 4500 га вартістю майже 407 млн грн для рибогосподарської діяльності.
Крім того, товариство зобов’язано повернути водний об’єкт державі.Tweet