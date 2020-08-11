Прокуратура Київщини повернула державі землю вартістю ₴89 млн.

Прокуратурою Київщини забезпечено виконання рішення суду щодо повернення державі земельної ділянки площею понад 6 га вартістю 89 млн грн, розташованої на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Бориспільським міськрайонним судом задоволено позов Бориспільської місцевої прокуратури в інтересах держави до сільської ради та громадянина про визнання недійсними рішень органу місцевого самоврядування та державного акту на право власності на земельну ділянку, яка незаконно отримана фізичною особою у приватну власність для розміщення господарських будівель та споруд.

Суд погодився з доводами прокуратури щодо перевищення сільрадою компетенції на розпорядження спірною землею через її розташування поза межами населеного пункту.

За результатами вжитих прокуратурою заходів, державним реєстратором до Реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про скасування права речового права за відповідачем на спірну земельну ділянку, чим остаточно поновлено порушені права держави.

Пресслужба прокуратури Київської області