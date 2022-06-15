Прокуратура Львівщини в суді домоглася звільнення земельних ділянок державласності вартістю майже ₴3,5 млрд.

Господарським судом Львівської області задоволено позов Львівської обласної прокуратури про звільнення незаконно займаних земельних ділянок державної власності.

Прокуратурою встановлено, що державне дослідне господарство уклало з приватною фірмою низку договорів, фактично передавши без будь-яких правових підстав та поза межами своїх повноважень у користування фермерському господарству земельні ділянки площею 3918 га вартістю понад 3,45 млрд грн.

За цих підстав прокуратура звернулася із відповідним позовом до суду, який підтвердив правомірність і обґрунтованість вимог прокурора та визнав недійсними оскаржувані договори та зобов’язав фермерське господарство звільнити спірні земельні ділянки.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури