Прокуратура відстояла в апеляції рішення про повернення 29 га землі у Пущі-Водиці вартістю ₴106 млн.

Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду міста Києва, яким задоволено позов столичної прокуратури до товариства про розірвання договору оренди та повернення земельних ділянок рекреаційного призначення загальною площею 28,59 га та вартістю майже 106 млн гривень в Оболонському районі міста Києва (Пуща-Водиця).

Підставою для реагування прокуратури стали установлені факти порушень вимог земельного законодавства та умов договору оренди з боку відповідача.

Так, отримавши у 2007 році вказану землю у довгострокову оренду для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу з льодовим стадіоном, товариство так і не розпочало на ній будівництво, а з 2013 року систематично не сплачує орендну плату. Станом на 2020 рік сума заборгованості за користування землею складає майже 1,5 млн гривень.

Суди обох інстанцій погодились з доводами прокурора щодо наявності підстав для розірвання договору оренди земельних ділянок та зобов’язали товариство повернути землі рекреації територіальній громаді міста.

Київська міська прокуратура