Прокуратура відстояла вирок за смертельну ДТП, вчинену п’яним начальником райвідділу поліції

За принципової позиції Рівненської обласної прокуратури Волинський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання стосовно колишнього начальника Сарненського райвідділу поліції, згідно з яким він був засуджений за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Рівненської обласної прокуратури.

Екс-начальник Сарненського райвідділу міліції Віталій Сафонік

Так, у травні 2013 року тоді ще полковник міліції, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем «Skoda Fabia» на вулиці Гагаріна у Сарнах збив пішохода та втік з місця ДТП. Потерпілий від отриманих травм через 2 тижні помер у лікарні.

Вироком Кузнецовського міського суду, у лютому 2020 року обвинуваченого визнано винними та за сукупністю злочинів призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років і 6 місяців.

Не погоджуючись із таким рішенням обвинувачений оскаржив його в апеляційному порядку.

Втім, Волинський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції в частині реального ув’язнення строком на 5 років і 6 місяців з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.

Ухвала набрала законної сили і вже скерована судом для виконання в ГУ НП в Рівненській області.

УК