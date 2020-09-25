Прокуратура вимагає повернути державі столичне нерухоме майно вартістю понад ₴36 млн.

Київська місцева прокуратура № 9 у судовому порядку вимагає повернути у державну власність об’єкт малої приватизації, розташований на території Солом’янського району столиці, площею 800 кв. м. та вартістю понад 36 млн грн.

Установлено, що за результатами електронного аукціону укладено договір купівлі — продажу об’єкту малої приватизації державної власності, але умови договору не були виконані, у тому числі щодо повної оплати.

Враховуючи викладене, Київська місцева прокуратура № 9 звернулась до господарського суду м. Києва з вимогою розірвання договору купівлі – продажу майна та стягнення неустойки у сумі 1, 8 млн грн.

На цей час Господарським судом м. Києва відкрито провадження у справі.

Прес-служба Київської міської прокуратури