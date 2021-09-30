Прокуратура вимагає повернути столичній громаді земельну ділянку вартістю понад ₴140 млн. біля аеропорту «Київ»

Солом’янська окружна прокуратура міста Києва у судовому порядку вимагає розірвати договір оренди земельної ділянки площею 5,2 га та вартістю понад 140 млн грн.

Установлено, що рішенням Київської міської ради ще в 2005 році передано в оренду земельну ділянку поруч з Міжнародним аеропортом «Київ» імені Ігоря Сікорського для будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільно-термінального комплексу.

Товариством усупереч встановлених оскаржуваним договором умов та строків автомобільно-термінального комплексу не побудовано та навіть не розпочато його будівництво.

У зв’язку з цим, порушено інтереси держави та територіальної громади, оскільки Київська міська рада позбавлена можливості ефективно використовувати земельну ділянку, розвивати інфраструктуру міста.

Враховуючи викладене, Солом’янська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки.

Наразі господарським судом міста Києва призначено підготовче судове засідання на 07.10.2021 року.

Київська міська прокуратура