Прокуратура вимагає повернути у комунальну власність 17 га землі біля річки Дніпро вартістю понад ₴651 млн.

Київська місцева прокуратура № 7 у суді вимагає повернути територіальній громаді міста Києва земельну ділянку площею близько 17 га та вартістю понад 651 млн грн., яка розташована у Голосіївському районі м. Києва.

Вказана земля віднесена до земель водного фонду та належить територіальній громаді столиці на праві комунальної власності.

Разом з тим, установлено, що земельна ділянка незаконно використовується суб’єктом господарювання, у тому числі для намиву (видобутку) піску. При цьому будь-яких рішень про відведення у користування земельної ділянки Київська міська рада не приймала.

З метою поновлення прав територіальної громади столиці та припинення незаконного використання комунальної землі Київська місцева прокуратура № 7 звернулась до Господарського суду міста Києва із позовом про повернення земельної ділянки належному власнику – Київській міській раді.

Крім того, за вказаними фактами триває досудове розслідування з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

Прес-служба Київської міської прокуратури