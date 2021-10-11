Прокуратура вимагає повернути у відання тергромади 366 га землі сільгосппризначення вартістю понад ₴110 млн.

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області направлено позов до суду з вимогами про визнання незаконними та скасування наказів Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, визнання недійсними договорів оренди та суборенди земельних ділянок та повернення земель.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, встановлено, що на території Ізюмського району Харківської області виявлена незаконна передача дев’яти земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 366 га та вартістю понад 110 млн грн місцевому мешканцю для ведення фермерського господарства.



Встановлено, що чоловіком використано процедуру створення фермерського господарства як спрощеного, пільгового порядку одержання в користування земель державної власності поза передбаченою законом обов’язковою процедурою, а саме без проведення земельних торгів, що передбачено ст. 135 Земельного кодексу України.

Після отримання земель в оренду та створення власного фермерського господарства чоловік передав їх в довгострокову суборенду іншому господарству.

Отже, відсутність у громадянина дійсного волевиявлення на створення та ведення фермерського господарства в силу прагнення отримати земельні ділянки за спрощеною, пільговою процедурою без проведення земельних торгів призвело до того, що держава як законний власник землі не отримує найвищу плату за користування нею.

Вказані обставини стали підставою для направлення окружною прокуратурою позовної заяви до Господарського суду Харківської області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури