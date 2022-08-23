Прокуратура вимагає повернути Харківській міській територіальній громаді землі вартістю понад ₴400 млн.

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова до Господарського суду Дніпропетровської області подано позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки.

Встановлено, що у провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю, триває ліквідаційна процедура.

Також встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради раніше було надано в оренду земельну ділянку, розташовану по вул. Водопроводній у Харкові, для будівництва бази для зберігання продовольчих та непродовольчих товарів та подальшої експлуатації. Площа ділянки складає майже 7 га, а її вартість – понад 400 млн грн.

Дозвільні документи щодо здійснення будівництва товариству з обмеженою відповідальністю не видавались. Договір оренди при цьому до теперішнього часу не припинений.

Внаслідок того, що ТОВ не сплачує орендну плату за користування землею, територіальна громада Харкова в особі Харківської міської ради позбавлена можливості отримати дохід та поповнити бюджет.

Зазначені порушення стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду.

Харківська обласна прокуратура