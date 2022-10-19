Прокуратуру непокоїть рішення Київради про виділення в умовах війни ₴183 млн. на добудову Подільсько-Воскресенського мосту

Київська міська прокуратура висловлює занепокоєння у зв’язку з прийнятим Київрадою рішенням про виділення додаткових 183 мільйонів гривень з міського бюджету на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро та закликає столичну владу якнайшвидше відреагувати.

Як відомо, 11 жовтня 2022 Київська міська рада під час пленарного засідання прийняла рішення про збільшення обсягів фінансування робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу та виділення із міського бюджету 183 мільйонів гривень на його добудову.

У ході вивчення даного питання встановлено, що потреба у будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро визначена генеральним планом м. Києва на 1985-2055 роки. Роботи з будівництва мосту розпочались у 1993 році та тривають до теперішнього часу. За цей період кошторисна вартість будівництва мостового переходу неодноразово збільшувалась та станом на 13.10.2021 затверджена у розмірі 19,9 млрд гривень.

Зазначимо, що з початку війни внаслідок ракетних ударів ворога по інфраструктурі столиці знищено або пошкоджено значну частину житлових і громадських будівель, об’єктів інфраструктури, які на даний час не відновлені та їх відновлення потребує значного часу і коштів.

Прийняття рішення про виділення 183 млн грн додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету.

З урахуванням викладеного, керівник Київської міської прокуратури звернувся до Київського міського голови з проханням винести на розгляд сесії Київської міської ради питання про відміну вказаного рішення та направити ці кошти на більш нагальні потреби столиці. Також прокурор закликав столичну владу більш виважено підходити до питання розподілу коштів міського бюджету з урахуванням реалій, що склалися на даний час.

Київська міська прокуратура очікує отримати відповідь у визначений законом термін.

Київська міська прокуратура