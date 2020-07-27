- Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля.
- В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”.
- “Всеобъемлющее” перемирие было нарушено уже через 20 минут после начала прекращения огня на Донбассе.
ставка председателя Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана, главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и всех руководителей правоохранительных и специальных органов. “
В случае невыполнения этих требований активисты намерены “любым способом защитить нашу Конституцию и суверенитет Украины”.
“Мы придем 24 августа и спросим у них, что они выполнили из наших требований, и тогда уже готовьтесь”, — подытожил Билоус.
Протест против условий «перемирия» на Донбассе: активисты выдвинули требования Зеленскому (фото)
Участники акции протеста против условий установления «перемирия» на Донбассе выдвинули свои требования президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает корресподент #Букв.
Как сообщалось ранее, в Киеве проходит акция протеста под названием “Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант”, организаторами которой является общественное объединение “Рух опору капітуляції”.
Участники акции отмечают, что объявляя “перемирие” на Донбассе власть обезоружила армию и лишила возможности оказывать какое-либо сопротивление агрессору без дисциплинарного наказания, права вести разведывательную деятельность.
В связи с этим участники протеста выдвинули президенту Зеленскому перечень требований. Их объявил ветеран российско-украинской войны, член координационного совета “Руху опору капітуляції” Павел Билоус:
“Участники акции требуют от Зеленского и его команды безотлагательно:
Остановить разоружение украинского войска на передовой.
Отменить фактический запрет открывать огонь.
Отдать приказы уничтожать вражеские силы в ответ на обстрелы украинских позиции оккупационными войсками.
Увеличить денежное обеспечение военнослужащих, отменить сокращение Вооруженных Сил Украины до полной победы над Россией.
Отменить преступные приказы о запрете разведки и аэроразведки.
Ни в коем случае не идти на требования России о предоставлении ОРДЛО особого статуса и проведении местных выборов на оккупированных территориях до полной деоккупации. Руки прочь от Конституции!
Забыть о возобновлении водоснабжения в оккупированный Крым с территории Украины.
Пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины, а ее оккупационные войска не покинут нашу территорию, усиливать санкции против агрессора и требовать этого от международного сообщества.
Немедленно освободить из тюрьмы Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко (фигуранты “дела Шеремета” – ред.), прекратить любые преследования ветеранов и волонтеров.
Начать расследование по статье 111 Уголовного Кодекса (“государственная измена”) в отношении высших должностных лиц, причастных к этому позорному перемирии.