Фото: Александр Кужельный, #Буквы

  • Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля.
  • В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”.
  • “Всеобъемлющее” перемирие было нарушено уже через 20 минут после начала прекращения огня на Донбассе.

    ставка председателя Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана, главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и всех руководителей правоохранительных и специальных органов. “

    В случае невыполнения этих требований активисты намерены “любым способом защитить нашу Конституцию и суверенитет Украины”.

    “Мы придем 24 августа и спросим у них, что они выполнили из наших требований, и тогда уже готовьтесь”, — подытожил Билоус.