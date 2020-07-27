Участники акции протеста против условий установления «перемирия» на Донбассе выдвинули свои требования президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает корресподент #Букв.

Как сообщалось ранее, в Киеве проходит акция протеста под названием “Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант”, организаторами которой является общественное объединение “Рух опору капітуляції”.

Участники акции отмечают, что объявляя “перемирие” на Донбассе власть обезоружила армию и лишила возможности оказывать какое-либо сопротивление агрессору без дисциплинарного наказания, права вести разведывательную деятельность.

В связи с этим участники протеста выдвинули президенту Зеленскому перечень требований. Их объявил ветеран российско-украинской войны, член координационного совета “Руху опору капітуляції” Павел Билоус:

“Участники акции требуют от Зеленского и его команды безотлагательно: