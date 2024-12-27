Прибирання квартири зробило японку мільйонеркою

Що може бути більш банальним, ніж прибирання? Ця справа відома кожному з дитинства. Але ж ніяких доходів це начебто приносити не може, бо хто ж буде платити за те, що ти провів прибирання квартири і зібрав власне сміття?

Так думає більшість землян, але не тендітна японка, яка змогла монетизувати хатню роботу. І це, звісно, викликає цікавість та надихає на пошуки власного “дзен”. Цю непересічну історію розповідають фахівці компанії Mister Cleaner.

Вирішальне генеральне прибирання

Не можна сказати, що ідея перетворити клінінг квартири на прибуткову справу відноситься до історій про “успішний успіх”. На шляху до перших перемог було багато падінь та помилок. Але головне, що за кожним промахом слідувала наступна спроба втілити задумане в реальність.

Історія японської “Попелюшки” розпочалась ще в дитинстві, коли дівчинка допомагала мамі з прибиранням будинку. Вона не просто повторювала все, що їй показували, а намагалася полегшити процес.

Ідея, що власні досягнення в прибиранні можна показати іншим домогосподиням, прийшла спонтанно. Це сталось під час генерального прибирання перед Новим роком, коли підготувати оселю до зустрічі з рідними дівчині допомагала її подруга.

Прибирання квартири за спрощеною технологією

Робота для японських жінок, в більшості випадків, стоїть на першому місці, а тому на хатню роботи залишається обмаль часу. Тож методика легкого прибирання квартири стала справжнім фурором:

Все зайве геть. Надмірне накопичення речей – перша причина хаосу в оселі. Тож дівчина запровадила правило залишати лише те, що несе практичну користь та актуальне на даний час. Все інше або відправляється у смітник, або віддається на благочинність. Ні зволіканням та безладдю. Насправді повернути річ на відведене для неї місце доволі просто. Достатньо поставити собі відповідну ціль та визначитись з розташуванням предметів. Приходить на допомогу вертикальне зберігання речей, застосування різних органайзерів та відмова від прокрастинації. Скажи “так” новим технологіям. Робот-пилосос, сушильна машина та посудомийка – не надмірні забаганки, а реальна можливість спростити для себе догляд за квартирою. Тож їх придбання та активне використання повністю виправдані.

Від ідеї до першого мільйона

Написання книги про такі прості, але не очевидні правила легкого прибирання квартири, виявилось влучним рішенням і зробило її авторку популярною та багатою людиною. В книзі японської “прибиральниці” не знайти правил, щодо хімчистки ковроліну, але інші поради легко впровадити в свій побут.

Для чистки ж килимів та ковроліну mister-cleaner.com.ua/khimchystka-kovrolina-khimchystka-kylymiv існують професійні клінери які зроблять все на вищому рівні.

І якщо писати книгу про прибирання квартири вже пізно, то заробити мільйон в іншій сфері доволі реально. Особливо коли звільнитись від хатньої роботи, – резюмують фахівці Mister Cleaner.