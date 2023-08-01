«ПриватБанк» продовжив дію карток, у яких підійшов час перевипуску

Клієнтам фінустанови не потрібно зараз перевипускати свої картки.

1 серпня 2023 року “ПриватБанк” подовжує період використання всіх карток на 24 місяця.

Як повідомляє прес-служба “ПриватБанку”, клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці”. Окрім того, для оплат в інтернеті можна створити Digital картку в Приват24 і перерахувать на неї кошти.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

– оплата в магазинах по POS-терміналу;

– зняття готівки в банкоматах;

– операції в Приват24;

– поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

УНІАН