Письмовий присяжний переклад: все, що потрібно знати про засвідчені переклади

Переклади документів, що вимагають засвідчення, є однією з найбільш відповідальних галузей усіх послуг перекладу. І це буквально — присяжні перекладачі, як працівники публічної довіри, несуть професійну відповідальність. Чому? Документи, перекладені присяжним перекладачем, мають юридичну силу та приймаються публічними установами, судами та державними органами. Переклад повинен бути точним і не відрізнятися від оригіналу. Фахівці бюро перекладів MT розповідають, що саме являють собою присяжні переклади і які документи вимагають перекладу присяжним перекладачем.

Що таке присяжні переклади?

Присяжні переклади — це переклади документів, які вимагають посвідчення присяжним перекладачем. Присяжний перекладач — це особа, яка має спеціальні повноваження, надані Міністерством юстиції. Ці повноваження дозволяють йому перекладати офіційні документи, процесуальні документи та інші документи, що потребують підтвердження їх відповідності оригіналу. Присяжний перекладач складає присягу, що його переклади будуть точними, і будь-яка помилка може спричинити юридичну відповідальність, тому послуги присяжного перекладача так ціняться.

Які документи потребують присяжного перекладу?

Присяжний переклад вимагається для документів, що мають юридичну силу і подаються до органів державної влади, судів або інших публічних установ. До найбільш поширених документів, які потребують присяжного перекладу, належать:

Офіційні документи : Свідоцтва про народження, шлюб, смерть.

: Свідоцтва про народження, шлюб, смерть. Процесуальні документи : Судові позови, довіреності, юридичні договори.

: Судові позови, довіреності, юридичні договори. Особисті документи : Паспорт, візи, карти перебування.

: Паспорт, візи, карти перебування. Документи, що підтверджують освіту: Дипломи, сертифікати, атестати.

Для таких документів переклад повинен бути відповідним до оригіналу та супроводжуватися підписом і печаткою присяжного перекладача. Крім того, в деяких випадках документи можуть вимагати кваліфікованого електронного підпису, який забезпечує автентичність і дозволяє передавати документ у цифровій формі.

Як вибрати найкращого присяжного перекладача?

Є кілька основних моментів, які варто враховувати при виборі спеціаліста для перекладу важливих документів. Перш за все, переконайтеся, що перекладач має необхідні повноваження та досвід. Крім того, перевірте, чи пропонує бюро перекладів потрібні послуги та чи працює з мовами, які для вас важливі. Також обов’язково ознайомтесь з відгуками інших клієнтів.