Рада дозволила автотрейдерам торгувати вживаними авто без реєстрації в Сервісцентрі МВС

Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроєкт № 9083 який передбачає передбачає детінізацію ринку торгівлі вживаними авто.

Як повідомив народний обранець Ярослав Железняк, документ підтримали 270 депутатів.

Законопроект дозволяє суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати і реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в Сервісному центру Міністерства внутрішніх справ та ТЦК.

«Вітаю білий бізнес та бізнес-асоціації з давно очікуваним рішенням», – прокоментував прийняття закону Железняк.

У свою чергу голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев додав, що скасована вимога додаткової реєстрації авто на посередника з була перешкодою для білого ринку торгівлі вживаними автомобілями та створювала надмірні та неефективні бюрократичні процедури.

«Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки», – додав він.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2024 року змінився податок на військовий збір на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна впродовж одного року. Тепер якщо автовласник вирішив продати свій транспортний засіб впродовж одного року, він має сплатити визначений податок:

продаж першого авто – 0 %

продаж другого авто – 5 % від вартості авто + військовий збір – 5%

продаж третього і більше – 18 % від вартості авто + військовий збір – 5%.

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