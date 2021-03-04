Рада не поддержала легализацию короткоствольного оружия

Кроме того, парламент провалил альтернативный проект №4335-1.

Рада не поддержала в первом чтении законопроект об обороте гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

За документ проголосовали только 88 депутатов из 226.

Также депутаты не поддержали возвращение проекта на доработку.

Кроме того, парламент не поддержал альтернативный проект № 4335-1, он набрал только 74 голоса. Нардепы отказались поддержать и возвращение на доработку этого документа.

Легализация оружия в Украине

В парламенте были зарегистрированы два законопроекта о легализации оружия и боеприпасов.

20 января Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (№4335).

1 марта председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко из-за выявленых нарушений расформировал подразделение контроля за оборотом оружия.

Более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия и выявили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Имеется информация о более 2 тыс. случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, с использованием поддельных документов. Разоблачены 9 сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в коррупционной схеме. Среди них — чиновники Центрального аппарата Нацполиции и работники в регионах.

УНИАН