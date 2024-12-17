Рада підтримала за основу законопроєкт щодо множинного громадянства

Він передбачає зокрема спрощений процес для іноземців, які воювали за Україну.

У Раді підтримали за основу законопроєкт №11469 щодо множинного громадянства.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко і Ярослав Железняк.

Як повідомив Железняк, підтримали законопроєкт за основу 247 народних обранців.

До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

Також доручили окремим голосуванням (150 голосів) запитати думку Конституційного суду щодо закону.

Документ передбачає:

запровадження множинного громадянства та спрощення набуття громадянства України для громадян країн зі спеціального переліку (який встановлюється законом);

припинення громадянства України для осіб, які добровільно набули громадянство держави-агресора чи інших країн поза переліком;

спрощений процес для іноземців, які воювали за Україну.

LB.ua