Рада підтримала за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
Він передбачає зокрема спрощений процес для іноземців, які воювали за Україну.
У Раді підтримали за основу законопроєкт №11469 щодо множинного громадянства.
Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко і Ярослав Железняк.
Як повідомив Железняк, підтримали законопроєкт за основу 247 народних обранців.
До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.
Також доручили окремим голосуванням (150 голосів) запитати думку Конституційного суду щодо закону.
Документ передбачає:
- запровадження множинного громадянства та спрощення набуття громадянства України для громадян країн зі спеціального переліку (який встановлюється законом);
- припинення громадянства України для осіб, які добровільно набули громадянство держави-агресора чи інших країн поза переліком;
- спрощений процес для іноземців, які воювали за Україну.