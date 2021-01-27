Рада поддержала снижение налога на посылки из-за рубежа

Парламентарии приняли за основу законопроект о налогообложении товаров, пересылаемых из-за рубежа. Суммарную фактурную необлагаемую стоимость предлагают увеличить с 100 до 150 евро.

Соответствующее решение поддержали 346 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

“Целью законопроекта является совершенствование, удешевление и повышение эффективности осуществления администрирования налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, а также упрощения уплаты налога получателями через возложение функций по его уплате на операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков”, — говорится в пояснительной записке.

Проектом № 4278 предлагается:

— определить операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков почтовыми агентами, если ими осуществляется декларирование таких товаров путем представления реестров;

— установление возможности отсрочки уплаты НДС в течение 30 дней с даты оформления временного реестра одновременно с подачей дополнительного реестра;

— увеличить с 100 до 150 евро суммарную фактурную необлагаемую стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины;

— определить, что базовое налогообложения НДС является частью таможенной стоимости для юридических лиц или часть их суммарной фактурной стоимости для физических лиц превышающую эквивалент 150 евро;

— перенести из Налогового и Таможенного кодекса Украины нормы, касающиеся вопросов декларирования товаров. Отсрочить до 30 июня 2021 года применение этих норм по внедрению реестров и определению операторов и экспресс-перевозчиков почтовыми агентами.