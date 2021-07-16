Рада прийняла закон про територіальну оборону і збільшила чисельність ЗСУ

Верховна Рада на останньому пленарному засіданні п’ятої сесії прийняла президентський проєкт закону про основи національного спротиву (№5557) та у зв’язку з цим збільшила чисельність Збройних сил України (№5558).

Відповідні законопроєкти підтримали 313 та 312 депутатів.

Законопроєкт про національний спротив врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору на окупованій території під час відсічі збройної агресії та відповідної підготовки громадян України.

Передбачається, що у складі Збройних сил України з’явиться окремий рід — Сили територіальної оборони. Крім того, територіальна оборона матиме цивільну складову (органи державної та місцевої влади) і військово-цивільну (штаби зон територіальної оборони, добровольчі формування територіальних громад).

Загальне керівництво національним спротивом здійснюватиме Президент України, а безпосереднє — головнокомандувач ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони.

Керівництво рухом опору буде здійснюватися через командувача Сил спеціальних операцій. Завданням руху опору буде перешкоджання діям військ противника та участь у проведенні спеціальних операцій, таких як розвідка.

У зв’язку з формуванням Сил територіальної оборони загальна чисельність ЗСУ збільшується на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), у тому числі військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч).

У мирний час в Силах територіальної оборони служитимуть контрактники та офіцери-призовники, а в особливий період будуть долучатися військовозобов’язані та резервісти. Добровольчі формування територіальних громад будуть формуватися за рахунок добровольців.

Закон планується ввести у дію з 1 січня 2022 року. // LB.ua