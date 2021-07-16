Рада прийняла закон про територіальну оборону і збільшила чисельність ЗСУ

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Верховна Рада на останньому пленарному засіданні п’ятої сесії прийняла президентський проєкт закону про основи національного спротиву (№5557) та у зв’язку з цим збільшила чисельність Збройних сил України (№5558).

Відповідні законопроєкти підтримали 313 та 312 депутатів.

Рада прийняла закон про територіальну оборону і збільшила чисельність ЗСУ

Фото: пресслужба 112 обрТрО

Законопроєкт про національний спротив врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору на окупованій території під час відсічі збройної агресії та відповідної підготовки громадян України.

Передбачається, що у складі Збройних сил України з’явиться окремий рід — Сили територіальної оборони. Крім того, територіальна оборона матиме цивільну складову (органи державної та місцевої влади) і військово-цивільну (штаби зон територіальної оборони, добровольчі формування територіальних громад).

Загальне керівництво національним спротивом здійснюватиме Президент України, а безпосереднє — головнокомандувач ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони.

Керівництво рухом опору буде здійснюватися через командувача Сил спеціальних операцій. Завданням руху опору буде перешкоджання діям військ противника та участь у проведенні спеціальних операцій, таких як розвідка.

У зв’язку з формуванням Сил територіальної оборони загальна чисельність ЗСУ збільшується на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), у тому числі військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч).

У мирний час в Силах територіальної оборони служитимуть контрактники та офіцери-призовники, а в особливий період будуть долучатися військовозобов’язані та резервісти. Добровольчі формування територіальних громад будуть формуватися за рахунок добровольців.

Закон планується ввести у дію з 1 січня 2022 року. // LB.ua

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