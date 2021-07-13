Рада провалила голосование по легализации медицинского каннабиса

Верховная Рада Украины провалила голосование законопроекта о легализации медицинского каннабиса в медицинских и научных целях № 5596. «За» проголосовали 184 народных депутатов, против — 33.

В частности, документом предусматривалось, что «к веществам изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются».

В документе указывалось, что оборот психотропных веществ Дронабинол, Набинол (синтетических каннабиноидов, имитирующих действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств.

Сейчас документ отправили на доработку.

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Правительство Украины постановлением № 324 от 7 апреля исключило из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.

Ранее Организация Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор рядом с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, таких как героин. // УНН