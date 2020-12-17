Рада утвердила штрафы для бизнеса за отсутствие масок у посетителей
Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о штрафах для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие защитных масок на посетителях.
Об этом сообщают Буквы.
За проект закона № 3890 проголосовал 241 народный депутат.
Согласно пояснительной записке, целью принятия документа “является предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-2019, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди населения Украины”.
Законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 46 закона Украины “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” новым пунктом.
Так, предлагается установить ответственность за нарушение санитарного законодательства для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые допускают лиц в общественные места, здания или общественный транспорт без одетых масок или респираторов (во время действия карантина).
За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 3400 – 5100 гривен).
Речь идет о: допуске лиц без средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом; отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах без маски.
Такой же штраф предусмотрен за обслуживание потребителей без защитных масок в период действия карантина.
Согласно документу, реагирование на посетителей без масок должно происходить в следующих формах:
• устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты;
• прекращение обслуживания;
• вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.Tweet