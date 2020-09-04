Рада в первом чтении приняла новые правила для пользователей электросамокатов, гиробордов и моноколес

Верховная Рада сегодня на заседании приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)».

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документом предлагается внести изменения в закон “О дорожном движении”, добавив статью 19-1 о правовом статусе, основных правах и обязанностях водителей персонального электротранспорта (электросамокатов, гироскутеров, гиробордов, моноколес и т.д.).

Законопроект имеет целью усовершенствовать правовое регулирование отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения для отдельных участников, и направлен в целом на улучшение безопасности на дорогах.

Отмечается, что документ предоставит лицам, управляющим персональным легким электротранспортом, право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

При этом, они будут обязаны:

– использовать технически исправный и должным образом оборудованный персональный легкий электротранспорт;

– двигаться по дорогам и специальным велосипедным дорожкам попутно с общим потоком транспортных средств;

– управлять персональным легким электротранспортом, оборудованным звуковым сигналом и светоотражателями. Требование об обязательном оборудовании персонального легкого электротранспорта звуковым сигналом не распространяется на случаи, когда возможность такого оборудования не предусмотрена конструктивным решением производителя;

– при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги иметь включенный фонарь (фару) и выделить себя с помощью световозвращающих элементов, которые закрепляются на внешней одежде или другим способом;

– не перевозить пассажиров, кроме случаев, когда их перевозка прямо предусмотрена конструктивным решением производителя персонального легкого электротранспорта;

– не пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке;

– не допускать случаев управления персональным легким электротранспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Буквы