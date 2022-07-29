Рада заборонила підвищувати тарифи для населення на період воєнного стану і відновлення

Верховна Рада України на засіданні 29 липня проголосувала в цілому за Закон про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення.

Про це повідомив у ТГ народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Після майже двох місяців дискусій Рада прийняла 7427 закон, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення коштом залучення понад 125 млрд грн (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів”, – написав він.

Закон в цілому підтримали 260 парламентарів.

Мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та шість місяців після.

“Забороняється підвищувати тарифи для всіх категорій споживачів на: послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води”, – додав він.

Закон передбачає, що “ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року”.

Також встановлюється заборона “постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості”. // LB.ua