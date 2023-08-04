Раді пропонують ввести штрафи для спорткарів та мотоциклів за гучну їзду
Верховна Рада отримала законопроект №9564. Він стосується введення штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
У законопроекті пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею, в якій буде прописано відповідальність за керування транспортними засобами який перевищує допустимий рівень шуму.
Як вказано у документі, вперше за таке порушення пропонується карати штрафом до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів – це близько 17000 гривень.
У випадку повторного порушення – розмір штрафу збільшиться до 2000 мінімальних доходів та позбавленням прав водія на строк до шести місяців.