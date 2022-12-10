Раніше судимого жителя Вінниччини, який напав на поліцейського, відправили за ґрати

В процесуальному порядку правоохоронці затримали раніше судимого жителя Бершадської територіальної громади, який, бувши на підпитку, висловлювався нецензурною лайкою в бік поліцейських та завдав тілесних ушкоджень одному з них.

Подія сталась 9 грудня близько 18. 20 на одній із вулиць села Флорино.

Під час несення служби в добовому наряді з охорони публічного порядку до поліцейський сектору реагування патрульної поліції підійшов нетверезий чоловік. Правопорушник поводив себе агресивно та нецензурно висловлювався в бік правоохоронців. Працівники поліції зробили йому кілька зауважень, але чоловік на них не реагував.

Вимогою надати поліцейським документи, що посвідчують особу, правопорушник знехтував.

Аби припинити порушення нетверезим зловмисником громадського порядку, поліцейські одягнули йому кайданки та мали намір затримати його за вчинення адміністративного правопорушення.

Після застосування спецзасобів правопорушник почав бити ногою по службовій автівці поліцейських. Правоохоронці посадили чоловіка до салону автомобіля, де він продовжував свою агресивну поведінку та ногою завдав ударів в груди та обличчя офіцеру поліції.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Вадим Революк, поліцейські доставили правопорушника до відділку, де встановили його особу. Ним виявився раніше судимий 40–річний місцевий житель.

Від освідування зловмисник відмовився.

В лікарні працівнику поліції надали медичну допомогу.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області