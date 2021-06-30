Растет популярность услуги охраны жилища так как статистика расследования краж со взломом совсем не радует

Выбор правильной охранной сигнализации для квартиры или частного дома является частью оборудования безопасности для все большего числа домашних хозяйств. Частично причина этого, вероятно, в том, что в нашей стране совершается очень много краж со взломом и что опыт полученный после кражи со взломом является травмирующим для большинства людей.

Кроме того, статистика расследования таких краж совсем не радует. Поэтому неудивительно, что охрана квартир и частных домов пользуется популярностью как никогда раньше, — отмечают эксперты компании «Венбест».

Цена на охранную сигнализацию больших и малых решений

Рынок практически наводнен различными видами охранной сигнализации. Есть охранная сигнализация с подпиской или без нее, а есть подписки, которые нужно оформлять отдельно для тех, кто хочет. Некоторые из них адаптированы для небольшого кошелька и выполняют базовую функцию, в то время как другие более продвинутые и, следовательно, также более дорогие.

Однако цены на все системы резко упали, не в последнюю очередь из-за больших продаж и почти равной конкуренции.

Проводная или беспроводная охранная сигнализация?

Передаваемый сигнал тревоги может происходить либо по проводной, классической проводной линии, либо через беспроводные радиосистемы. Беспроводные системы требуют минимальной установки, поскольку различные части не нуждаются в физическом соединении.

Проводные системы также могут быть так называемыми гибридами, в которых некоторая связь осуществляется через радиосистемы, а другие связаны физически. Цена на беспроводные варианты чуть выше, но автономность такой системы лучше и стоимость установки ниже.

Охранная сигнализация с детекторами

Наиболее распространенной формой устройства сигнализации является так называемый ИК-детектор. Когда срабатывает тревога, ИК-детектор реагирует, если что-то движется внутри комнаты. Расположение детектора очень важно. При перемещении по дому не должно быть возможности проскользнуть под детекторы или мимо них. Тогда вся тревога теряет смысл. Часто такие детекторы устанавливаются когда осуществляется охрана частного дома, совместно с камерами наблюдения.

Вы можете выбрать степень чувствительности детектора. Если в доме / квартире есть домашние животные, может быть полезно иметь менее чувствительный датчик. Однако проблемы с сигнализацией возникают практически всегда, если в доме есть более крупные животные. Им нравится активировать датчик, когда они двигаются.

Сигнализация с подпиской стоит сегодня небольших денег. Оплачиваются текущие расходы на то, чтобы персонал охранной компании принимал сигнал тревоги, когда происходит сработка сигнализации.

Есть несколько вариантов на выбор. Либо центр сигнализации получает сигнал тревоги, и в большинстве случаев охранная компания выезжает и проверяет ситуацию. Также можно убедиться, что сигнал тревоги поступает на частный мобильный телефон хозяина.

Камеры добавлены ко многим подпискам или системам сигнализации и стали очень популярными. Их можно подключить к смартфонам или компьютерам, и тогда домовладелец действительно видит, что происходит в доме, когда срабатывает сигнализация. Возможна и постоянная связь для желающих наблюдать за происходящим.

Для подключения камер в собственном доме или на улице не требуется специального разрешения. Камера — хорошее дополнение к сигнализации, особенно для тех, кто получает уведомление с помощью текстового сообщения. После этого легко войти через интернет на камеру видеонаблюдения и посмотреть, что на самом деле происходит дома.

Тревожная сигнализация

В определенное время и для некоторых людей может быть целесообразно оборудовать себя дополнительной сигнализацией, даже если обычная охранная сигнализация выключена. Это называется тревожной сигнализацией и активируется простым нажатием кнопки.

Тревожная кнопка может быть расположена в стратегическом месте или работать полностью по беспроводной сети. Тогда её можно будет носить повсюду в доме.

Выбор правильной охранной сигнализации

Выбор подходящей подписки может показаться очень сложным, особенно для тех, у кого раньше не было охранной сигнализации. Поскольку все больше и больше людей используют в доме охранную сигнализацию, возможно, будет уместным спросить у друзей и знакомых, каков их опыт, почитать отзывы в интернете.

Также внимательно посмотрите, какую функцию должна выполнять сигнализация и какие пути должны быть перекрыты сигнализацией. Например, также можно подключить пожарную сигнализацию к обычной охранной сигнализации и таким образом получить полноценную систему для дома, — отмечают эксперты ВЕНБЕСТ.

Также хорошо всегда выбирать систему охранной сигнализации, которую можно развивать со временем. Обычно это окупается в долгосрочной перспективе.