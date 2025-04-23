Реформа МСЕК: на які строки встановлюють інвалідність за новою системою та від чого вони залежать

Експертні команди лікарів, які запрацювали після ліквідації системи медико-соціальних комісій (МСЕК), надають статус інвалідності на різний термін – від декількох років до безстрокового.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, від чого залежить цей строк.

Безстрокову інвалідністьможуть встановити для пацієнтів, які:

мають анатомічні дефекти та інші необоротні порушення функцій або систем організму, що підтверджуються документально;

мають I групу інвалідності протягом п’яти років і проходять повторне оцінювання;

належать до людей пенсійного віку відповідно до вимог закону.

є військовослужбовцями, які отримали необоротну втрату кінцівок, їхніх частин або органу, внаслідок поранення чи захворювання під час захисту держави (у таких випадках групу інвалідності підвищують на один ступінь).

Інвалідність на п’ять роківможуть присвоїти:

пацієнтам з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями з несприятливим прогнозом;

людям із хронічними захворюваннями, які мають тяжкий перебіг.

Статус інвалідності на строквід одного до трьох роківможуть встановити для людей, які не належать до згаданих категорій, а також тим, кому:

вперше встановили III групу (її присвоюють на один рік);

вперше встановили II групу (на два роки);

раніше присвоїли будь-яку групу інвалідності, але вони проходять повторне оцінювання – інвалідність від одного до трьох років залежно від стану здоров’я.

Що варто вважати датою встановлення інвалідності?

При первинному встановленні інвалідності або відсотка втрати професійної працездатності датою, від якої йде облік, слід вважати дату направлення на оцінювання в електронній чи паперовій формах.

Якщо оцінювання повсякденного функціонування проводять не вперше, то датою присвоєння інвалідності або встановлення ступеня втрати працездатності вважають день, до якого статус присвоїла попередня експертиза.

За умови, що команда лікарів змінить або не встановить групу повторно, то новою датою статусу буде день, коли таке рішення ухвалили.

Як встановлюють інвалідність із дитинства?

Аби отримати цей статус у дорослому віці, дітей з інвалідністю, мають направити на оцінювання не раніше, ніж за два місяці до 18-річчя. Так команда лікарів зможе вчасно проаналізувати стан здоров’я та забезпечити безперервність інвалідності, аби дитина не втратила державну допомогу.

Якщо строки оцінювання дотримані, то датою встановлення інвалідності в цьому випадку вважають день, коли дитину направили на оцінювання.

У випадку пропущення строків за поважної причини (не більше ніж на три роки) датою присвоєння цього статусу буде 18-й день народження.

Статус “інвалідності з дитинства” дорослим встановлюють, якщо вони можуть надати медичні документи, які підтверджують травму чи захворювання до 18 років. // УП. Життя