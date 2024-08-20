Регулювання грального бізнесу в країнах світу

Навколо грального бізнесу існує багато міфів та стереотипів. У нашій країні сфера розваг переживала різні крайнощі — від повного табу до легалізації. І дійсно, такий потужний інструмент неможливо повністю заборонити, адже бюджет країни поповнюється значними відрахуваннями з онлайн казино.

Головна редакторка проєкту «Про Інтернет», розбиралась у тонкощах функціонування азартних ігор в Україні.

Легалізація казино: що потрібно знати гравцям

Починаючи з 90-х років минулого століття, азартний бізнес в Україні пережив стрімкий період розвитку. У багатьох містах почали з’являтися гральні автомати, зали для гри в карти тощо. Проте така діяльність була якщо не зовсім нелегальною, то все ж таки перебувала в певній тіні. Ринок азартних ігор було важко контролювати, та й спеціального органу, який би здійснював таку роботу, не існувало. З 2009 року діяльність таких закладів забороняється на законодавчому рівні.

Звичайно, азартні ігри не зникли повністю, а перейшли у тінь. До 2020 року сфера грального бізнесу діяла безконтрольно. Гравці жодним чином не були захищені. Ніхто не міг гарантувати, що гемблер отримає виграні гроші. Все змінилося завдяки ухваленню закону про гральний бізнес «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», який був прийнятий Верховною Радою України 14 липня 2020 року.

Які зміни відбулися в сфері грального бізнесу

Завдяки законопроєкту відбулася легалізація азартних ігор на гроші, сформувалися чіткі правила та критерії роботи для операторів:

Наявність ліцензії від національного регулятора. Кожна компанія, яка надає доступ до азартних ігор, повинна отримати дозвіл на ведення діяльності.

Вікові обмеження для гравців. В Україні робити ставки можуть люди, яким виповнився 21 рік. Незважаючи на те, що в багатьох країнах дозволено грати з 18 років в азартні ігри, я вважаю, що віковий ценз є чудовим рішенням.

Дозвіл на офлайн покер . Ця гра визнана видом спорту, тому покерні клуби повинні мати акредитацію для роботи та звітувати про прибутки. Їхня діяльність контролюється Всеукраїнською федерацією спортивного покеру.

Розміщення фізичних гральних закладів. Ігрові зали можуть функціонувати лише в готелях чи спеціально відведених зонах.

Сплата податків. Кожна компанія (включно з інтернет-казино) повинна вести податковий облік та сплачувати внески в різні фонди, як це передбачено для бізнес-структур.

Букмекерські контори можуть працювати онлайн та мати фізичні заклади. Їх можна розміщувати у строго відведених місцях. Інформацію про те, які букмекерські контори не заборонені в Україні, можна дізнатися на сайті КРАІЛ .

Регулювання грального бізнесу допомогло вивести його з тіні. Завдяки систематичним перевіркам з ринку зникають недобросовісні компанії, а гравцям гарантований захист їхніх споживацьких прав.

Досвід інших країн з регулювання грального бізнесу

Індустрія азартних розваг розвивається по-різному в різних країнах світу. В деяких державах гральний бізнес легалізований та переживає небувалий розквіт. В той же час, в інших країнах (як от Азія, Близький Схід) гральні заклади знаходяться поза законом. Доволі популярні ігри на гроші у Північній Європі. Наприклад, Швеція найбільш відкрита для організації грального бізнесу.

А от у Норвегії більш жорсткі закони та вимоги до роботи казино та букмекерських контор. Найпростіше розважитися в казино у Німеччині, де гральний бізнес легалізований державою. Проте кожен федеральний регіон може встановлювати власні вимоги стосовно роботи гральних клубів. Так, у Баварії до азартних розваг допускаються гравці від 21 року, а в деяких регіонах можна робити ставки на гроші вже з 18 років.

Найбільш лояльне ставлення до грального бізнесу у Мальтійській Республіці. Більшість ліцензій для віртуальних казино видають саме тут. Закон країни дозволяє відкривати наземні та онлайн заклади. Така гнучка політика щодо гемблінгу приносить країні значні доходи. Прибутки лише від сфери онлайн ігор становлять понад 13% ВВП країни. Тож, як бачимо, азартні ігри можуть давати державі вагомий прибуток. Лише потрібно легалізувати та контролювати цю сферу розваг.

Матеріал підготувала головна редакторка видання ProInternet – Олена Билиця.