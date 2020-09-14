Новий штам коронавірусу SARS-CoV-19 спричиняє вірусне захворювання COVID-19, перебіг якого може супроводжуватися як легкими симптомами, так і тяжкою формою пневмонії. Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Більшість людей, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров’ям. Серед померлих багато людей літнього віку з хронічними захворюваннями. Національна служба здоров’я опублікувала рекомендації як діяти у разі появи симптомів коронавірусної інфекції.

У міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України вказують на те, що основне занепокоєння у вірусологів та медиків викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші — тяжко хворіють. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та сприяє швидкості передачі вірусу від людини до людини. Найпоширенішими симптомами є сухий кашель і підвищена температура. Інкубаційний період триває від двох днів до двох тижнів.

Ви можете пройти онлайн-тест на уточнення наявних або вірогідних симптомів захворювання. Будьте поінформовані.

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Якщо у вас з’явились симптоми COVID-19, такі як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, ви маєте зателефонувати своєму лікарю, з яким уклали декларацію. За необхідності лікар спрямує до вас мобільну бригаду для тестування на COVID-19. Тобто ви не шукаєте самостійно, де зробити тест, і не йдете до лабораторії, щоб здати аналіз. За викликом лікаря до вас додому зобов’язана приїхати мобільна бригада. Вона бере у вас зразки для тестування і доставляє їх в лабораторію.

Якщо ви не маєте свого лікаря, або ваш лікар відмовив вам у виклику мобільної бригади попри наявність у вас симптомів, необхідно зателефонувати на регіональну телефонну «гарячу лінію» з питань COVID. Тоді бригаду викличе диспетчер обласної «гарячої лінії». Номер телефону можна знайти на сайті НСЗУ, на сайті covid19.gov.ua.

Результати тестування повідомлять вам та вашому лікарю. В разі підтвердження діагнозу ваш лікар надасть вам рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Або порекомендує звернутись до лікарні, якщо перебіг важкий. Особи, які контактували з вами, також мають пройти тестування на COVID-19.

В разі якщо у вас критичний стан (утруднене дихання, висока температура) — телефонуйте 103. Якщо за висновком бригади екстреної меддопомоги ви не потребуєте госпіталізації, то вам нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації стосовно самоізоляції. Також бригада ЕМД направлять до вас мобільну бригаду для забору зразків для тестування.

Якщо ж вас госпіталізують, тестування на COVID-19 і все необхідне лікування ви отримаєте в медичному закладі.Лікування пацієнтів з COVID-19 в Україні у медичних закладах в стаціонарних умовах є безоплатним для них. В тариф на оплату послуг медзакладів, які надають стаціонарну медичну допомогу таким пацієнтам, включено всі лікарські засоби та медичні вироби, необхідні для лікування як в умовах терапевтичних/інфекційних відділень, так і в умовах інтенсивної терапії.

На сьогодні НСЗУ законтрактувала 936 медичних закладів на надання послуг мобільними бригадами. З них майже 600 закладів — це заклади первинної меддопомоги. Загалом, в цих закладах створено 1592 мобільні бригади. Найбільша кількість мобільних бригад працює у Харківській області – 100 бригад, Львівській – 95, в Запорізькій та Дніпропетровській областях – по 93 бригади.

НСЗУ виплатила цим закладам за надання мобільними бригадами послуг населенню 148 млн грн.

В серпні мобільні бригади здійснили забори матеріалів у пацієнтів для здійснення 205 тисяч тестувань методом ПЛР. У порівнянні з липнем загальна кількість тестувань бригадами у серпні зросла на 30%. В середньому одна мобільна бригада здійснила у минулому місяці 131 забір матеріалу для тестувань.

Найбільш завантаженими в серпні були мобільні бригади Київської області, де на одну бригаду припадало 365 тестувань, в місті Києві – 284 тестування на бригаду, Рівненській – 208, Тернопільській – 203, Закарпатськый — 197, Волинській – 188.

Як підготуватися до ПЛР-тесту?

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) — основний тест, який виявляє наявність вірусу на ранній стадії захворювання. Для тесту у людини беруть мазок з носа або горла. Щоб результати були достовірними, найкраще здавати ПЛР-тест вранці.

Рекомендації перед аналізом:

за 6 годин до тесту — не використовуйте спреї чи таблетки для горла;

за 3-4 години до тесту — не жуйте гумку, цукерки, не їжте, не пийте, не полоскайте горло, не чистить зуби та не куріть.

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Часті питання (FAQ)

Оновлено 9 вересня

Чи обов’язково студентам проходити самоізоляцію після виїзду з окупованих територій? По прибуттю на підконтрольну територію, студент та один із його супроводжуючих (якщо є), не зобов’язані проходити самоізоляцію. Чи можна в’їжджати/виїжджати до/з тимчасово окупованого Криму? Від 29 серпня КПВВ на адмінкордоні Криму працюють у звичному режимі. При в’їзді на підконтрольну територію необхідно встановити додаток “Дій вдома” та піти на самоізоляцію, або достроково припинити її після отримання негативного тесту на COVID-19. Діти до 12 років та працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні не зобов’язані проходити самоізоляцію. Коли відновлять роботу КПВВ на адмінкордоні тимчасово окупованого Криму?

Починаючи з 00:00 29 серпня відновлять роботу КПВВ. Чи відбудеться 18-20 вересня святкування Рош га-Шана в Умані?

Ні, у зв’язку з карантином, цьогоріч заборонено проводити святкові урочистості з приводу Нового року. Які правила та обмеження регулюють роботу закладів громадського харчування? На період дії карантину, робота таких закладів регулюється постановою № 641 та Тимчасовими рекомендаціями, затвердженими постановою Головного санітарного лікаря України від 09.05.2020 № 18 (у редакції від 02.06.2020 р. № 32). Відповідно до постанови № 641: На території регіону з «жовтим» рівнем епідемічної небезпеки, заборонена робота після 24-ї та до 7-ї години ресторанів, кафе, барів, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо. Дозволяється здійснення адресної доставки замовлень та на виніс.

На території з «помаранчевим» рівнем, додатково до обмежень «жовтого», у закладах харчування дозволяється на 50% заповненість посадкових місць у приміщенні.

За «червоного» рівня забороняється приймання відвідувачів. Можлива лише адресне доставлення замовлень. Чи можна в’їжджати на територію тимчасово окупованого Криму? Від 9 до 30 серпня призупинено роботу контрольних пунктів в’їзду/виїзду з тимчасово окупованим Кримом і Севастополем. Перетинати адмінкордон півострова можуть громадяни України та члени їх сімей з гуманітарних причин: для подачі абітурієнтами документів до вишів;

у випадку відсутності місця реєстрації, але за наявності підтверджень проживання в Криму чи на підконтрольній території;

для возз’єднання родини;

у випадку важкої хвороби, для отримання медичної допомоги чи поповнення запасу ліків;

у випадку смерті чи важкої хвороби близьких родичів;

у інших випадках, коли є невідкладні обставини для в’їзду/виїзду. При в’їзді на підконтрольну територію необхідно встановити додаток “Дій вдома”. Достроково самоізоляцію можна припинити після отримання негативного тесту на COVID-19. Коли припиняться виплати допомоги на дітей ФОПів? У вересні завершується програма виплат державної допомоги підприємцям на дітей. З квітня по липень підтримкою скористалися близько 83 тисяч ФОПів, на суму 554 млн грн. Уряд надавав підтримку підприємцям 1 та 2 групи, у період жорсткого карантину. Послаблення карантинних обмежень дає змогу підприємцям повернутися до роботи. Тому у вересні тимчасова програма підтримки припиняється. Скільки очікувати на повернення грошей за пробне ЗНО? Для проходження пробного ЗНО 2020 зареєструвались 218 662 учасника. З 1 липня вже 86 351 учаснику повернули гроші за тестування. Для повернення коштів, учасники мають звернутись до будь-якого відділення Приват банку та оформити картку, на яку зарахують кошти. Зробити це можна до 31 листопада. Програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року. Детальніше читайте тут Скільки коштів Уряд виділив Фонду соцстрахування? 2,3 млрд гривень отримав Фонд соціального страхування. Ці кошти спрямують на: — 1 807,7 млн гривень на погашення заборгованості перед застрахованими громадянами з оплати листків непрацездатності, пов’язаної із втратами ЄСВ; — 289,1 млн гривень на оплату листків непрацездатності застрахованим громадянам, які перебуватимуть на самоізоляції; — 181,9 млн гривень на одноразові виплати членам сімей медичних працівників, які померли від COVID-19. Чи є альтернативи замість 14-денної самоізоляції? Нові послаблення карантинних обмежень покликані зробити максимально комфортним перебування іноземців, а також українців з тимчасово окупованих територій в Україні. Тому замість обов’язкової самоізоляції через додаток “Дій вдома” можна здати ПЛР-тест на наявність COVID-19. Якщо результат виявився негативним і людина не заражена — не потрібно проходити самоізоляцію. Чи можна достроково припинити самоізоляцію? Так. Якщо ви повернулися з-за кордону чи прибули з тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Криму чи Севастополя, і знаходитесь на самоізоляції — необхідно здати ПЛР-тест на COVID-19. У разі негативного результату, можна припинити самоізоляцію. Який алгоритм дій для припинення самоізоляції? 1. Оберіть свою лабораторію серед тих, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров’я України. Перелік.

Зверніть увагу! Лабораторії, які не мають доступу до системи ЦГЗУ, не можуть вносити результати тесту для скасування самоізоляції. Перелік установ може змінюватись. Переглядайте оновлення у день відвідування обраної лабораторії. 2. У лабораторії заповніть згоду на опрацювання даних. Якщо протягом останніх 14-днів перетинали кордон — вкажіть це в анкеті, разом з датою прибуття до України. Зазначте номер телефону, який використали для встановлення додатку “Дій вдома”. 3. Лабораторія внесе в електронну систему ЦГЗУ результат тесту. Інформація автоматично синхронізуються із сервісом “Дій вдома”. 4. Якщо результат виявився негативним, сервіс “Дій вдома” повідомить про дозвіл на припинення самоізоляції

УК за матеріалами НСЗУ та МОЗ