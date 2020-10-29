Решение КСУ по е-декларированию блокирует назначение победителей местных выборов, – НАПК

Решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности за ложное декларирование и ограничении полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба НАПК.

Так, Конституционный суд лишил НАПК доступа в государственные реестры, необходимые для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В ведомстве подчеркивают, что без такой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Таким образом, КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности (в частности председателей областных, районных советов и их заместителей) возможно только после прохождения ими спецпроверок.

“Конституционный суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата”, – отметили в НАПК.

Конституционный суд ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции и отменил ответственность для должностных лиц за ложное декларирование. Соответствующее решение накануне было опубликовано на сайте КСУ.

Во исполнение решения Конституционного чуда Украины № 13-р / 2020 от 27 октября 2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) 28 октября в 19:00 закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

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