реєстр осіб зниклих безвісти: як повідомити, куди звертатися та які документи потрібні

Первинна інформація до Реєстру як правило вноситься органами Національної поліції України. Для цього рідні зниклої безвісти особи мають подати заяву до територіального підрозділу Національної поліції.

При зверненні до правоохоронців заявнику необхідно мати:

паспорт;

документи, що підтверджують родинні стосунки із безвісти зниклою людиною;

сповіщення військової частини про зникнення військовослужбовця (за можливості)

витяг з акту службового розслідування (за можливості).

Після цього поліцейські реєструють кримінальне провадження, а інформація про зниклу безвісти за особливих обставин особу надходить до Реєстру.

Якщо у вас виникають будь-які питання, Ви можете звернутися на гарячу лінію 0800-103-333.

Департамент комунікації МВС України