Режисер Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський

«Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика», – заявив режисер.

Український режисер, оператор, сценарист і продюсер Валентин Васянович відмовився від ордена «За заслуги» 3-го ступеня, який йому присудив президент Володимир Зеленський.

Про це режисер повідомив LB.ua.

«Я не можу прийняти державну нагороду, якою мене відзначили з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, котрі створювали українську кіноіндустрію останніми роками. За дивним збігом обставин, ці «справи» переважно стосуються тих продакшнів, які представляли Україну на міжнародній арені, – коментує Васянович. – Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує «за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність», а іншою — відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням. Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика».

Валентин Васянович – кінорежисер, автор ігрових фільмів «Атлантида», «Рівень чорного» та документального «Присмерку», оператор стрічки «Плем’я» Мирослава Слабошпицького. «Атлантида» минулого року перемогла в конкурсній програмі «Горизонти» Венеційського кінофестивалю і цього року висунута Україною на «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм».

В його коментарі йдеться, зокрема, про кримінальне провадження, згадане у зверненні, опублікованому на сайті Держкіно перед другим туром 14-го державного конкурсу кінопроєктів. В ньому Держкіно просило експертів «при оцінюванні проєктів під час другого туру врахувати інформацію щодо наявності незакритих кримінальних проваджень щодо компаній (відповідно до звернень правоохоронних органів) та наявність незавершених та не зданих до Держкіно проєктів у попередніх роках». Йшлося про компанії «Трафік філмз», «Лаймове світло», «Артхаус трафік», ГО «Молодість» та інші.

Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва» був виданий 9 листопада.

«Без культури неможливо уявити державу. Культура – це коріння, яке тримає народ купи, яке живить державу й допомагає їй зростати, розвиватися та долати всі перешкоди на шляху до процвітання. Українська культура на своєму довгому шляху зазнавала утисків, репресій і замовчувань. Проте завдяки подвижницькій праці українських письменників, художників, композиторів та режисерів і українському народові вдалося зберегти рідне слово та віднайти власний культурний код. Українська культура є одним зі стовпів нашої нації. Це наш скарб, який треба не лише берегти, а й примножувати», – цитує Зеленського сайт Офісу президента.

Так, орден «За заслуги» 3-го ступеня отримали Валентин Васянович, актор Євген Паперний і диригент Володимир Шейко. Генерального директора Національного музею «Київська картинна галерея» Юрія Вакуленка нагодили орденом 2-го ступеня, а режисерці і письменниці Ірині Цілик присудили звання «Заслужений діяч мистецтв України». Раніше це звання отримали українські режисери Наріман Алієв і Антоніо Лукіч.

Нагадаємо, музикант Олександр Положинський також відмовився від ордену «За заслуги», який йому присудив Зеленський з нагоди Дня незалежності.