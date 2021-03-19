РНБО запровадила санкції щодо 19 компаній з ліцензіями на використання надр. Буде проведено аудит усіх дозволів

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила максимальні санкції стосовно 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр.

Про це в ході брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Під санкції потрапили такі компанії:

«Геоконнект»;

«Глобал Геоінвест»;

«Транссетгео»;

«Геопост»;

«Геовертикаль»;

«Геотаргет»;

«Надрапрайд»;

«Геофорс»;

«Геостенс»;

«Надравестгруп»;

«Бест ойл компанії»;

«Надрапростір»;

«Інфогеотренд»;

«Ейджин марка»;

«Екогазальянс»;

«Епівал енерджі»;

«Юнол Ойл»;

«Профіннафт»;

«Бестгеотек».

Загалом до компаній застосовано максимальний вид санкцій, які може застосувати Україна та РНБО.

За словами Данілова, Конституція передбачає, що надра належать українському народу. Однак аудит показав, що переважно наші надра належать «народові», який «мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах».

Данілов також зазначив, що РНБО проведе аудит усіх без винятку дозволів, які видавали у сфері з 1994 року.

“Протягом короткого проміжку часу буде аудит всіх дозволів на надри з 1994 року, з’явиться публічна інформація про кожен дозвіл, про всі бенефіціари надрокористування. Якщо буде порушення під час виконання ліцензійних умов — дозволи законно повернуть народу”, — сказав Данілов.