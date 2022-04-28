Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації ООН

Державу-терориста РФ виключили зі Всесвітньої туристичної організації ООН. Відповідне рішення підтримали 40 країн.

Про це сповістив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

При цьому, представники Москви під час позачергового засідання Генасамблеї вирішили “діяти на випередження” і самі заявили про намір вийти з ВТО, додавши, що “туризм не стосується політики”. Після цього російська делегація демонстративно покинула залу, а решта учасників розпочала голосування.

“Єдиним напрямком подорожі російських військових злочинців має бути Гаага”, – наголосив Кулеба.

Водночас проти виключення РФ проголосувала її традиційна «група підтримки», а саме: Сирія, Білорусь, Казахстан, Нікарагуа, Зімбабве, Алжир, Боснія і Герцеговина, Північна Корея, Китай та Єгипет. // Букви