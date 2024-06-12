Рост числа людей, нуждающихся в помощи психотерапевта зафиксирован во всем мире

Тенденция к росту числа людей, нуждающихся в помощи психотерапевта, в последние годы стала очень заметной и значительной. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия и тревожные расстройства являются одними из самых распространенных психических заболеваний, затрагивающих миллионы людей по всему миру.

В последние годы наблюдается увеличение числа обращений за психотерапевтической помощью среди подростков и молодых людей. Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на психическое здоровье людей, вызвав рост уровня тревожности, депрессии и других психических расстройств. Изоляция, страх перед болезнью, экономические трудности и неопределенность будущего усугубили ситуацию. Для многих консультация психолога стала необходимой процедурой позволяющей бороться с депрессией.

Увеличение числа онлайн-сервисов для психотерапии сделало доступ к психологической помощи более легким и менее стигматизированным, что также способствовало росту числа обращений. Популярными становятся платформы-агрегаторы для поиска и подбора психолога или психотерапевта.

Война и ПТСР

Война в Украине еще более значительно повлияла на психическое здоровье населения и усилила потребность в психотерапевтической помощи. Война и связанные с ней события создают серьезные стрессовые факторы, которые влияют на психическое состояние людей. Эксперты называют несколько ключевых аспектов влияния войны на психическое здоровье населения Украины:

Психологическая травма и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): Многие люди в Украине, включая военных, гражданских лиц и детей, переживают травматические события, такие как бомбардировки, потери близких и вынужденное переселение.

Это приводит к росту случаев посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и других психологических травм. Тревога и депрессия: Постоянное ощущение опасности, неопределенность будущего и разрушение привычного образа жизни усиливают уровень тревожности и депрессии среди населения. Разрушение социальных связей и инфраструктуры: Вынужденное переселение, разрушение домов и потеря работы приводят к разрушению социальных связей и экономической нестабильности, что негативно сказывается на психическом здоровье. Доступ к психотерапевтической помощи: В условиях войны доступ к психотерапевтической помощи может быть ограничен из-за разрушения медицинской инфраструктуры, нехватки специалистов и ресурсов.

Однако, международные и местные организации активно работают над предоставлением психологической помощи пострадавшим. Влияние на детей и молодежь: Дети и молодежь особенно уязвимы к психологическим травмам, вызванным войной. Они могут испытывать страх, тревогу, проблемы с учебой и социализацией.

Важность специализированной помощи для этой группы населения особенно велика.

Поддержка психологического здоровья становится критически важной для восстановления и устойчивого развития страны.

В последние годы тема психического здоровья все чаще поднимается в СМИ, на уровне государственных и общественных программ, что помогает людям осознать важность обращения за помощью и снижает стигму.

Доказанная эффективность

Психотерапия доказала свою эффективность в помощи людям, переживающим различные психологические трудности, включая те, которые вызваны войной и травматическими событиями. Как отмечают эксперты психотерапия, включая методы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) и EMDR (десенсибилизация и переработка движением глаз), помогает людям обработать и уменьшить влияние травматических воспоминаний.

Эти методы помогают снизить симптомы ПТСР, такие как ночные кошмары, флэшбэки и гипервозбудимость.

Терапевтические подходы, такие как КПТ, направлены на изменение негативных мыслительных паттернов и поведенческих реакций, что помогает снизить уровень тревожности и депрессии. Психотерапия также может включать техники релаксации и осознанности, которые помогают людям справляться с тревогой.

Психотерапия помогает людям развивать и улучшать навыки совладания со стрессом и трудными жизненными ситуациями. Это может включать обучение навыкам решения проблем, управление эмоциями и улучшение межличностных отношений.

Терапия предоставляет безопасное пространство для выражения чувств и переживаний, что особенно важно для людей, переживших войну и вынужденное переселение. Психотерапевты могут помочь людям восстановить чувство контроля и надежды на будущее.

Специализированные терапевтические подходы для детей и подростков, такие как игровая терапия и арт-терапия, помогают младшему поколению справляться с травмами и эмоциональными трудностями. Психотерапия также помогает родителям и опекунам лучше понимать и поддерживать своих детей.

Групповая терапия может быть особенно полезной для создания чувства поддержки и взаимопомощи среди людей, переживающих схожие трудности. Война часто разрушает социальные сети, и групповая терапия помогает восстанавливать чувство общности и взаимопонимания.

Исследования подтверждают, что психотерапия является эффективным инструментом для улучшения психического здоровья и качества жизни людей, переживающих травму и стрессовые события. Она предоставляет необходимые ресурсы и поддержку для преодоления трудностей и восстановления психологического благополучия.