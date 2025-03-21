Роз’яснення МВС щодо законопроєкту про внесення змін до закону «Про Національну гвардію України»

Чимала увага прикута до законопроєкту про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії №10311. Були різні тлумачення та заголовки. Тому ми вирішили відповісти на найбільш поширені запитання:

Отож,

1. У чому суть законопроєкту?

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України» був підготовлений за результатами аналізу ситуації, що склалася у зв’язку із повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України ще у 2022 році.

Далі він був поданий на розгляд Верховної Ради України у грудні 2023 року та розглянутий у першому читанні, прийнятий за основу в травні 2024 року. Верховна Рада України 22 травня 2024 року не ухвалила, а прийняла у першому читанні (!) за основу цей проєкт Закону.

Основні зміни стосуються саме Закону України «Про Національну гвардію України» у частині приведення його норм у відповідність до інших, вже існуючих правових норм щодо виконання гвардійцями тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану, та з урахуванням актуальних завдань, які виконує Нацгвардія зараз.

Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності був доопрацьований проєкт Закону України з урахуванням правок.

5 березня 2025 року він був розглянутий та підтриманий Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за результатами підготовки його до другого читання.

2. Нацгвардійцям значно розширять повноваження?

Ні, не розширять, а впорядкують.

Національна гвардія – це складова системи МВС. Структура, окрім виконання завдань на лінії фронту, має правоохоронні завдання (функції). Військовослужбовці НГУ несуть службу і на блокпостах, і залучаються до правоохоронних завдань на деокупованих та прифронтових територіях, проводять стабілізаційні заходи, а також залучаються до контрдиверсійних заходів і боротьби з ДРГ.

Виконуючи такі завдання, вони керуються зокрема Законом України «Про Національну поліцію», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку та правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань», Бойовим статутом Сухопутних військ ЗСУ, іншими інструкціями та наказами Міністерств і відомств, які входять до складу Сил безпеки і оборони України.

Відповідно, військовослужбовець НГУ має використовувати норми багатьох нормативно-правових документів одночасно та користуватися законами, які регулюють діяльність інших структур. У проєкті закону №10311 пропонується їх уніфікація в одному законі, який регулює діяльність Національної гвардії.

3. Чи могли гвардійці раніше і чи можуть зараз застосовувати гумові кийки, електрошокові пристрої, засоби примусової зупинки транспорту? Чи це буде лише з прийняттям законопроєкту №10311?

Так, могли і можуть.

Перелік видів спеціальних засобів, запропонований у частині другій статті 17 проєкту Закону України, на сьогодні вже передбачений і використовується військовослужбовцями Національної гвардії України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №1024 «Про затвердження переліку та правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань».

4. Чи використовували гвардійці заходи примусу і чи зупиняли авто зараз і раніше, до подання змін у законі?

Так.

Але як діючою редакцією Закону України «Про Національну гвардію України», так і запропонованим проектом Закону України визначено, що застосування заходів примусу є крайнім заходом, який може застосовуватися Національною гвардією України у чітко визначених межах і способах, а також містить норми щодо обов’язку попередження наміру про їх застосування.

Військовослужбовці Національної гвардії України мали і мають право застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку для виконання своїх завдань і функцій, зупиняти і перевіряти авто.

Саме так вони і несли службу і до повномасштабного вторгнення, і у 2022 році, і несуть зараз. Саме так виявляють ДРГ, припиняють незаконний обіг зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, затримують осіб, які скоїли злочини чи перебувають у розшуку.

Навіть у запропонованому законопроєкті деякі норми майже повністю продубльовані із Законів України «Про Національну поліцію», «Про Державну прикордонну службу України», «Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України», з урахуванням особливостей виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій.

Загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень Національної гвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення її діяльності. Закон може зазнавати змін і доповнень на етапі розгляду та прийняття.

Гвардійці повинні мати законні інструменти, аби протидіяти ДРГ, злочинцям, нести службу в місцях, де цього потребують люди на прифронтових районах та на звільнених територіях. Наше завдання – захист держави і безпека громадян.

Департамент комунікації МВС України