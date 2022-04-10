Розклад руху наземного громадського транспорту у столиці з 9 квітня (актуальний перелік маршрутів)

У Києві з 08:00 до 19:00 курсує наземний пасажирський транспорт.

Зокрема, інтервал руху автобусів становить близько 30 хвилин.

🚌Автобусні маршрути, у які внесені зміни:

№21 – через залізничну ст. Зеніт проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»

№22 – від вул. Медової Південним мостом до вул. Тростянецької

№24 – від вул. Лаврської до ст. м. «Арсенальна»

№32 – від ст. м. «Нивки» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского

№47 – від ст. м. «Нивки» – до вул. Стеценка

№51 – від ст. м. «Червоний Хутір» до мосту Патона

№55 – від Дарницької площі до мосту Патона

№57 – від ст. м. «Академмістечко» до Національного музею народної архітектури та побуту України

№59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи «Троєщина»

№61 – від вул. Милославської до залізничної платформи «Троєщина»

№62 – від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»

№69 – від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова

№73 – від вул. Милославської до ст. м. «Героїв Дніпра» через вул. Каштанову

№90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка

№91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. Голосіївська

№97 – від ст. м. «Святошин» до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п)

№99 – від ст. м. «Мінська» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского

№101 – від вул. Милославської через залізничну ст. Зеніт проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»

№103 – від вул. Світлицького через пл. Марченка до ст. м. «Академмістечко»

№104 – від ст. м. «Харківська» до житлового масиву Бортничі

№114 – від Милославської (вул. Радунської) до Залізничного вокзалу

№115 – від вул. Заслонова до мосту Патона

№118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона

№50ТР – від вул. Милославської до Дарницької площі.

❌Рух автобусних маршрутів, №№1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100, тимчасово не здійснюється.

✔️Інші маршрути працюють за постійними схемами.

🚎Тролейбусні маршрути:

№3 –«Залізничний масив – Палац спорту»

№8 –«вул. Смілянська — пл. Льва Толстого»

№9К – «вул. Кадетський Гай – Палац спорту

№17 – «пл. Космонавтів — пл. Льва Толстого»

🚃Трамвайні маршрути:

№3 –«ст. «Ромена Ролана» – ст. «Старовокзальна»

№19 –«Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка»

№2, №8К, №22К, №29К, №33А.

✔️Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».

❗️Звертаємо увагу, що режим руху може оперативно змінюватися в умовах воєнного стану. У роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.

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