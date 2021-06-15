С сегодняшнего дня стартует льготная растаможка “евроблях”: что нужно знать

С сегодняшнего в Украине ввводятся в действие новые правила льготной растаможки “евроблях“.

О новых правилах льготного растамаживания информирует УНН.

В частности, с сегодняшнего дня в действие вводятся законы № 1403-IX та № 1402-IX, согласно которым вносятся изменения в модель налогообложения автомобилей. Изменения будут действовать пять месяцев.

Речь идет о растаможке автомобилей, которые нарушили таможенное законодательство и были ввезены в Украину до 31.12.2020 года.

Так, уже 10 ноября 2021 года льготы перестанут действовать для всех украинцев, кроме тех, кто был в зоне АТО/ООС и имеет документальное подтверждение этого, для них льготы будут действовать до 8 февраля 2022 года.

Формула расчета не зависит от стоимости автомобиля, а только от возраста, объема и типа двигателя. От ввозной пошлины освобождаются легковые авто возрастом от 5 до 15 лет (эко-стандартом не ниже “Евро-2”).

Кроме того, — грузовые авто с полной массой до 3,5 тонны, возрастом от 5 до 11 лет (с эко-стандартом “Евро-5”). При этом автомобиль должен находиться в реестре таможенников в режиме “транзит” или “временный ввоз” по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Также будет действовать обязательный взнос — 8500 гривен. Если владелец передумал, или ему невыгодно растамаживать, он все равно должен заплатить 8500 гривен в госбюджет, чтобы на протяжении полугода вывезти его за границу.

Если до 15 ноября этого не будет сделано, придется заплатить штраф 170 тысяч гривен.