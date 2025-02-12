СБУ проводить безпекові заходи в Бучанському районі Київщини

Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи в населених пунктах Бучанського району Київської області.

Заходи відбуваються у взаємодії з Національною поліцією та Угрупованням сил і засобів оборони міста Київ.

Мета – посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів, які безпосередньо з нею межують.

Зокрема, силовики:

– проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів;

– здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території проведення.

Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

ГУ СБ України у м. Києві та Київській області