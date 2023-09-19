СБУ затримала заступника Херсонського воєнкому та голову ВЛК на Прикарпатті, які «заробляли» на ухилянтах

Служба безпеки ліквідувала ще дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації.

У Херсоні:

затримано заступника начальника місцевого військкомату, який за гроші «допомагав» військовозобов’язаним «відкосити» від призову на підставі фіктивних документів.

Вартість корупційної «послуги» становила від 4,5 до 6 тис. американських доларів залежно від терміновості.

За ці суми посадовець знімав з військового обліку через «непридатність» до військової служби за станом здоров’я. Для цього робив відповідні відмітки в особових справах своїх клієнтів.

Отриману підробку ухилянти використовували для незаконного виїзду за межі України.

Встановлено, що для реалізації схеми фігурант залучив посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші.

Співробітники СБУ задокументували 8 фактів злочинної діяльності й затримали обох зловмисників «на гарячому» під час отримання ними ще одного хабаря.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

На Івано-Франківщині:

СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через «погане» здоров’я.

Для цього посадовець «вписував» у висновки медогляду своїх клієнтів «важкі діагнози». Середня сума за фальшування документів становила 2 тис. доларів США з однієї особи.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За обома викритими фактами тривають розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Івано-Франківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Південного та Західного регіонів.

Служба безпеки України