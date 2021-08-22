Сегодня вновь перекроют центр Киева из-за финальной репетиции парада

Сегодня состоится финальная репетиция военного парада ко Дню независимости. В Киеве перекроют движение транспорта.

С 15: 30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

ул. Академика Туполева,

просп. Победы,

Маршала Рыбалко,

ул. Вячеслава Чорновола,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик),

ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),

Петровской Аллее,

Парковой дороге,

Владимирском спуске,

Боричевом спуске,

ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),

Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничат движение на: