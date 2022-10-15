Шахрай, який виманив у рівнянки 50 тисяч гривень, перебуватиме під вартою

Аферист «працював» за схемою «ваш родич потрапив у ДТП». Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбулося вчора, 14 жовтня.

Нагадаємо, викрили 41-річного зловмисника, який наразі проживає у Львові, оперативники 12 жовтня. При ньому вилучили 23600 гривень.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 190 КК України.

Вчора суд обрав 41-річному підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 49 620 гривень.

Відділ комунікації поліції Рівненської області