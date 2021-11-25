Ще 10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України

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З 26 листопада на автомобільних дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Розташування приладів:
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🟢м. Запоріжжя (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍 вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок спрямування приладу вул. Лермонтова
🟢м. Львів (2 прилади контролю “КАСКАД”)
📍 просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини
📍 вул. Княгині Ольги, 100-К напрямок спрямування приладу вул. Володимира Великого
🟢м. Тернопіль (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍 просп. Степана Бандери, 90 напрямок спрямування приладу вул. Євгена Коновальця
🟢Донецька область (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍 на 36 км+492 автодороги Н-20 напрямок спрямування приладу м. Костянтинівка
🟢Миколаївська область (2 прилади контролю “КАСКАД”)
📍 на 139 км+684 автодороги М-14 напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка
📍 на 200 км+036 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу м. Миколаїв
🟢Рівненська область (2 прилади контролю “КАСКАД”)
📍 на 394 км+318 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів
📍 на 328 км+826 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ
🟢Харківська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍 на 49 км+934 автодороги Р-46 напрямок спрямування приладу вул. Шевченка м. Богодухів
Отже з 26 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення 246 приладів, які розташовані у 24 містах та 15 областях.

Національна поліція України

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