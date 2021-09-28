Ще 20 камер автофіксації встановили в 4-х областях (список доріг)

В Україні продовжують оснащувати автодороги камерами відеофіксації. Тепер їхня кількість збільшиться до 158.

Про це повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, 28 вересня на автомобільних дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей запрацюють нові прилади фіксації правопорушень, які будуть контролювати дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Розташування на дорогах

У Львівській області встановлено 13 приладів контролю:

-на 10 км + 100 автодороги М-010 напрямок установки приладу м. Івано-Франківськ (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 447 км + 803 автодороги М-06 напрямок — м. Броди (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 137 км + 971 автодороги М-09 напрямок — м. Львів (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 4 км + 898 автодороги Н-17 напрямок — м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 12 км + 514 автодороги М-10−01 напрямок — м Скнилів (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 552 км + 486 автодороги М-06 напрямок — м Зубра (обмеження швидкості 90 км / год);

-на 528 км + 459 автодороги М-06 напрямок напрямки — м. Львів (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 523 км + 260 автодороги М-06 напрямок — м. Чоп (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 439 км + 352 автодороги М-06 напрямок — вул. Перемоги, м Львів (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 541 км + 451 автодороги М-06 напрямок -с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 541 км + 296 автодороги М-06 напрямок м. Кам’янопіль (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 510 км + 120 автодороги М-06 напрямок -м. Запитів (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 3 км + 064 автодороги Н-17 напрямок — м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км / год).

У Запорізькій області встановлено 4 прилади контролю:

на 2 км + 090 автодороги Н-15 напрямок установки приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км / год);

на 526 км + 590 автодороги Н-08 напрямок — м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км / год);

на 310 км + 530 автодороги М-18 напрямок -м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км / год);

на 310 км + 722 автодороги М-18 напрямок — м. Мелітополь (обмеження швидкості 90 км / год).

У Закарпатській області 2 прилади контролю:

-на 772 км + 750 автодороги М-06 напрямок — м. Ужгород (обмеження швидкості 50 км / год);

-на 780 км + 785 автодороги М-06 напрямок -м. Мукачево (обмеження швидкості 50 км / год).

В Одеській області прилад контролю встановлений на 3 км + 015 автодороги Т-16−28 у напрямку Києва (обмеження швидкості 90 км / год).

Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»