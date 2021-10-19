Ще живі прихильники «кремлівського» патріархату влаштували у Києві акцію проти вакцинації

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У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення.

Про це повідомляє кореспондент Букв.

«Антивакцінація»-МП. Їх навіть Спутнік-V не бере

Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.

«Биохимики» — МП

Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести.

Акція була мирною.

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