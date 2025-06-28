Штраф за ст. 130 КУпАП: що робити, якщо зупинили за підозрою у сп’янінні та як оскаржити протокол

Який штраф за ст. 130 КУпАП передбачено законодавством

Керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння в Україні жорстко карається законом. Стаття 130 КУпАП — одна з найсуворіших адміністративних норм, санкція по якій залишається жорсткою і може серйозно вплинути на ваше життя, фінансове становище та право керування авто. У таких ситуаціях саме адвокат по ст. 130 допоможе правильно оцінити ризики, оскаржити протокол і мінімізувати наслідки.

Що таке ст. 130 КУпАП?

Це адміністративна стаття, яка регламентує відповідальність за керування у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного) та передбачає санкції за таке порушення у вигляді штрафу, або позбавлення водійських прав.

Який штраф передбачено у 2025 році?

Згідно з чинною редакцією КУпАП, штрафи за порушення за ст. 130 КУпАП становлять:

Перше порушення:

– штраф 17 000 грн

– позбавлення права керування на 1 рік

– оплачуване вилучення транспортного засобу (на практиці не застосовується).

– штраф 17 000 грн – позбавлення права керування на 1 рік – оплачуване вилучення транспортного засобу (на практиці не застосовується). Друге порушення протягом року:

– штраф 34 000 грн

– позбавлення прав на 3 роки

– конфіскація авто (якщо воно належить порушнику, на практиці не застосовується).

– штраф 34 000 грн – позбавлення прав на 3 роки – конфіскація авто (якщо воно належить порушнику, на практиці не застосовується). Третє та наступні порушення:

– штраф 51 000 грн

– позбавлення прав на 10 років

– обов’язкова конфіскація транспортного засобу (на практиці не застосовується).

Чи можна уникнути відповідальності?

Так, якщо виявити процедурні порушення:

неправильно складений протокол;

відсутність відеофіксації;

не надано належних доказів;

медичний огляд проведено з порушенням;

свідки не були присутні або не засвідчили факт.

У такому випадку адвокат може оскаржити протокол по ст. 130 у суді. Багато справ закриваються саме через помилки поліції.

Як оскаржити протокол за ст. 130 КУпАП?

Багато водіїв після отримання копії протоколу за ст. 130 КУпАП вважають справу вирішеною не на свою користь. Але це не так. Адміністративна справа по цій статті не завжди завершується штрафом чи позбавленням прав. При правильному підході та вірній стратегії захисту її цілком можливо оскаржити в суді.

Чи можна уникнути штрафу?

Протокол — це лише документ, складений інспектором поліції. Його наявність не означає автоматичної вини. Якщо процедура оформлення була порушена, а докази — неналежні або відсутні, суд може закрити справу.

Оскаржити протокол реально у таких випадках:

відсутність відеофіксації порушення;

огляд проведено без направлення або лікаря;

немає понятих чи свідків;

протокол містить неточності або нечитабельні частини;

не вказано, які саме ознаки сп’яніння були виявлені.

Навіть одна з таких помилок може стати підставою для відмови у притягненні до відповідальності.

Як відбувається оскарження?

Справи по ст. 130 розглядаються в районному суді. Щоб мати шанси на позитивний результат, необхідно:

подати письмові пояснення;

зібрати докази порушень процедури;

залучити свідків або відео;

грамотно аргументувати свою позицію.

У цьому процесі важливу роль відіграє автоадвокат. Саме адвокат допоможе виявити порушення, які пересічна людина не помітить, і вибудує стратегію захисту.

Вартість послуг адвоката при оскарженні протоколу по ст. 130.

Залежно від складності справи, вартість послуг адвоката коливається:

консультація — від 800 грн;

підготовка документів — від 1000 грн;

повний супровід справи — від 6000 грн.

Судова практика по ст. 130 КУпАП: чи реально виграти справу?

Справи щодо керування у стані сп’яніння за ст. 130 КУпАП розглядаються судами щодня. Але чи дійсно можливо виграти таку справу? Судова практика останніх років показує: так, якщо є процесуальні порушення, адвокат — і вірна тактика захисту.

За офіційними даними, близько 30–40% справ по ст. 130 завершуються відмовою в притягненні до відповідальності. Причини різні: від неправильно складеного протоколу до відсутності доказів сп’яніння. Із досвідом юриста цей відсоток значно зростає.

Адвокат у справах по ст. 130 КУпАП знає, як знайти подібні помилки і використати їх у суді.

Які рішення найчастіше виносять суди?

Якщо є чіткі докази — штраф і позбавлення прав.

Якщо є формальні порушення — справу закривають.

Якщо водій відмовився від огляду — рішення залежить від обставин та доказів.

Це підтверджує: кожна справа індивідуальна, а результат залежить від того, наскільки грамотно захищаєтесь та чи користуєтесь послугами адвоката.

Що робити, якщо зупинили за підозрою у сп’янінні: поради адвоката

Ситуація, коли вас зупиняє поліція з формулюванням “є підозра, що ви керуєте в стані сп’яніння”, — одна з найнеприємніших для водія. І водночас — одна з найризикованіших, адже будь-яка неправильна дія може коштувати вам водійських прав. Тому важливо знати: що робити на місці, як поводитися, і що не можна говорити.

1. Зберігайте спокій і не конфліктуйте

Перш за все — не сперечайтесь, не підвищуйте голос, не намагайтеся “виправдатись”. Усе, що ви скажете чи зробите, може бути використано проти вас.

Поліцейський має пояснити причину зупинки. Підозра у сп’янінні — це не просто “здалося”, а сукупність ознак (запах, поведінка, мова, міміка). Але їх потрібно зафіксувати — краще, якщо це буде на відео.

2. Наполягайте на відеофіксації

Вимагайте, щоб усі дії поліцейських фіксувалися на нагрудну камеру.

Крім того, попросіть скласти акт огляду на стан сп’яніння з чітким описом “ознак”, на які посилається інспектор.

3. Уточніть, як проводиться тестування

Тестування може бути двох видів:

Драгер на місці зупинки;

Медичне обстеження в лікарні.

Ви маєте право:

обрати, де проходити тест;

вимагати медичного огляду у закладі охорони здоров’я;

4. Чи варто відмовлятися від проходження огляду?

Ні. Відмова автоматично прирівнюється до визнання вини. За це передбачено той самий штраф і позбавлення прав, як і за керування в стані сп’яніння.

Краще пройти тест, а вже потім — оскаржувати результати у встановленому порядку разом з адвокатом.

5. Записуйте все самі

Ви маєте право проводити відеофіксацію на телефон, вести аудіозапис, фіксувати час, місце, деталі спілкування. Ці записи можуть стати в нагоді під час судового розгляду.

Для чого потрібен адвокат при ст. 130 КУпАП: що вирішує фахова допомога

Після оформлення протоколу за ст. 130 КУпАП багато водіїв не поспішають звертатися до юриста. Часто це обумовлено думкою: «нічого не зміниш», «все вже вирішено» або «немає сенсу витрачатися на адвоката». Але практика показує: саме автоадвокат є ключовою фігурою, яка може змінити хід справи.

Протокол поліції — це ще не рішення суду. Адвокат перевіряє:

чи було дотримано процедуру оформлення;

чи є докази факту сп’яніння;

чи фіксувалась відмова від огляду правильно;

чи були поняті, відео, свідки;

чи відповідає опис ситуації дійсності.

Які завдання виконує адвокат?

Аналізує матеріали справи — протокол, акти, відео, пояснення Готує письмові заперечення до суду Супроводжує справу у суді, виступає з поясненнями Захищає водія, навіть якщо той не хоче або не може бути присутнім Подасть апеляцію, якщо суд першої інстанції виніс неправомірне рішення

Які шанси без адвоката?

Без фахової допомоги:

більшість водіїв програють справу автоматично

не знають, як правильно оформити клопотання

не вміють апелювати до процедурних помилок

Водій може погодитись із виною, не розуміючи, що мав усі шанси уникнути покарання.