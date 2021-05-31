Швидкісний трамвай не курсуватиме на столичну Борщагівку 2,5 місяця

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Трамвайний рух тимчасово закриють з 2 червня через капітальний ремонт вулиці Борщагівської.

У Солом’янському районі столиці до 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».

Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця

Перекриття руху попередньо планується із середи, 2 червня,  повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Як ідеться у розпорядженні КМДА №1195, трамвайний рух тимчасово закриють через капітальний ремонт вулиці Борщагівської. Зокрема, тут заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.

На час виконання робіт будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про які буде повідомлено окремо.

Раніше повідомляли, що Київ веде переговори про продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту. // LB.ua

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