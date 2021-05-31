Швидкісний трамвай не курсуватиме на столичну Борщагівку 2,5 місяця
Трамвайний рух тимчасово закриють з 2 червня через капітальний ремонт вулиці Борщагівської.
У Солом’янському районі столиці до 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».
Перекриття руху попередньо планується із середи, 2 червня, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Як ідеться у розпорядженні КМДА №1195, трамвайний рух тимчасово закриють через капітальний ремонт вулиці Борщагівської. Зокрема, тут заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.
На час виконання робіт будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про які буде повідомлено окремо.
Раніше повідомляли, що Київ веде переговори про продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту. // LB.ua