Синоптики: На тривалі серпневі вихідні діапазон температури в Україні від +17 °С на заході до +30 °С на півдні

За прогнозом Sinoptik.ua на довгі вихідні 21-24 серпня ​​діапазон денної температури повітря в Україні буде від +17 °С до +30 °С. Спека — в Херсонській області, прохолода — в Івано-Франківській області. Спекотні періоди ще будуть, але ночі стали помітно холоднішими, а це ознака осені. Вже з’являється щемливе відчуття, що літо стрімко уходить. Бо, як вірно підмитив Сергій Жадан, «Літо — це щастя: незаслужене, несподіване і неуникненне».

Дощі поки не дуже набридають, налітають і припиняються досить швидко.

За час спостереження максимальна температура в Україні 24 серпня була в 1946 році, температура досягала тоді в деяких регіонах нестерпно спекотних +39 градусів. На День Незалежності-2021 вдень очікуються літні +27…+29 °С, але у західних областях вдень ​​до +22 °С. Дощі 24 серпня йтимуть вранці в західному регіоні, вдень — місцями в центрі, ввечері — на півночі та в центрі. Але, як відомо, метеорологи прораховують погодну модель, а атмосфера вносить корективи.

На заході України 21-23 серпня буде спокійна хмарна тепла погода, від +21 до +25 °С. Свіжі ночі — з температурою +12 …+15 °С. У Закарпатті буде більше сонця та тепла, вдень +24…+27 °С, вночі +16 °С. На День Незалежності 24 серпня стане прохолодніше, пройдуть дощі, температура повітря стримана, +19…+22 °С.

У високогір’ї Карпат вдень +17…+18 °С, у понеділок до +20 °С. На День Незалежності +17 °С, дощова і сонячна погода чергуватимуться.

У східних областях країни триває літо. 21-23 серпня вдень +25…+28 °С, у суботу йтимуть невеликі дощі. На День Незалежності переважно сонячно, +26…+28 °С, вітер помірний. Про осінь нагадують ночі +14…+15 °С у понеділок та вівторок.

На півдні України поки ще літо. 21-23 серпня вдень ​​до +30 °С, вночі до +20 °С. У День Незалежності буде ясна, сонячна погода, помірний північно-східний вітер, спекотно, до +30 °С. Температура морської води біля Одеси +20 °С, біля Бердянська +25 °С.

У центральній частині країни 21-23 серпня очікується тепла малохмарна погода, вдень до +27 °С. У Дніпропетровській області в суботу до +28 °С, грози та дощі. У Вінницькій області у суботу теж очікуються дощі, вдень +22 °С. На День Незалежності України буде сонячно та тепло, до +27 °С.

На півночі України у суботу +27 °С, місцями дощі. У неділю та понеділок мінлива хмарність, +22…+25 °С. На День Незалежності хмарно, до +27 °С, потрібно брати з собою парасольку мешканцям Житомирської, Київської та Чернігівської областей, місцями можуть пройти короткочасні дощі.

У Києві в суботу 21 серпня буде переважно ясно, до +27 °С. У неділю та понеділок — малохмарно, денна температура повітря знизиться, +24…+25 °С.

У День Незалежності в столиці очікується чудова літня погода, вранці +21 °С, вдень +27 °С, ввечері є ймовірність дощів. Південний слабкий до помірного вітерець тільки додасть комфорту до свята, яке повинно бути на 30-річчя Незалежності особливо цікавим, Проте святковий настрій робимо ми самі, й тільки від нас залежить, яким йому бути, при будь-якій погоді.