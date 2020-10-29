Напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что последние решения Конституционного суда Украины не угрожают безвизовому режиму Украины с Европейским союзом. Однако в корне изменить ситуацию можно только путем полного завершения судебной реформы.

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